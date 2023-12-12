Генич предположил, когда решится судьба Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

— «Спартак» в раздумьях по поводу главного тренера, и я думаю, что с будущим Абаскаля определятся после назначения нового спортивного директора, — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Испанский специалист возглавляет столичный клуб с июня 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и ушел на зимний перерыв, занимая пятую позицию.

Действующее трудовое соглашение «красно-белых» с 34-летним Абаскалем рассчитано до середины 2025 года.