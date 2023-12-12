Григорий Иванов рассказал, где «Урал» проведёт зимние сборы

Один из самых известных президентов клубов Российской премьер-лиги Григорий Иванов рассказал, где екатеринбургский «Урал», предположительно, проведёт грядущие зимние сборы после выхода из отпуска.

«Сейчас соберемся и решим, где будем тренироваться, но, скорее всего, мы поедем в ОАЭ», - говорит Иванов «РИА Новости».

Напомним, что «Урал» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ, однако после лета начал стремительное падение вниз, не побеждая матч за матчем. Сейчас у «шмелей» 12 место турнирной таблицы и 19 очков в копилке. Возглавляет команду из Екатеринбурга знаменитый белорусский тренер Виктор Ганчаренко.

Ранее стали известны планы на зиму у московских динамовцев.