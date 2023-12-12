Генич — о молчании Эшуорта: «Это ненормально для такого большого клуба»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

Как отметил эксперт, за все время работы в стане «красно-белых» Эшуорт ни разу не появился на публике.

«Это вообще ненормально для такого большого клуба. Это рождает слухи и провокационные вбросы. Как оценить его работу, если мы не знаем, кого он приводил, а кого Абаскаль или кто‑то другой?» — цитирует Генича «Матч ТВ».

По мнению специалиста, не должно быть такого в «Спартаке», что все вокруг гадают и опираются на инсайды.

Ранее появилась информация, что «красно-белые» ведут активные поиски нового спортивного директора.