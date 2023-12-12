Генич: «Спартак» готов тратить, руководители хотят выиграть РПЛ

Известный комментатор Константин Генич поделился комментарием о перспективах московского «Спартака» в РПЛ.

«Спартак» сейчас готов тратить. 12–15 млн за футболиста вполне могут заплатить. Руководители «Лукойла» хотят выиграть РПЛ», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, возможный приход Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» нацелен не на развитие академии, а на подписание качественных игроков под конкретную задачу.

На зимний перерыв подопечные Гильермо Абаскаля ушли на пятой позиции в чемпионате России, имея в своем активе 30 зачетных баллов.