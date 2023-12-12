Отпуск московского «Динамо» продлится до 10 января

Игроки столичного «Динамо» выйдут из отпуска почти сразу после новогодних праздников, а именно 10 января следующего года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, 11 и 12 января футболистов ждёт углублённое медобследование, которое пройдёт в Москве. А с 13 января футболисты уже улетят на первый зимний сбор в жаркий Катар.

Всего динамовцы пробудут в Катаре до 25 января. А затем отправятся в другую тёплую страну – Турцию, где их ждут два сбора с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля соответственно.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на третьем месте турнирной таблицы Премьер-лиги. В активе подопечных Марцела Лички – 32 балла.