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Генич призвал перестать пристально следить за Захаряном

12 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич призвал не следить судорожно и пристально за молодым российским полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, а именно каждым его действием на футбольном поле.

 «Сейчас невозможно взять телефон: «Арсен с правой ноги вышел на поле», «Арсен отдал столько‑то передач», «совершил столько‑то касаний». Да угомонитесь вы уже. Дайте ему адаптироваться. Захаряномания какая‑то», - рассуждает Генич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян в минувшие выходные оформил своё первое голевое действие за испанский клуб в официальных матчах, отдав голевую передачу в игре в гостях против «Вильярреала».

Игроком «Реал Сосьедада» Арсен стал в минувшее трансферное окно после того, как перешёл в клуб Ла Лиги из столичного «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Константин Генич Арсен Захарян ещё теги
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