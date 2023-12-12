Ионов высказался после ухода из «Ростова»

Ветеран РПЛ, полузащитник Алексей Ионов сегодня официально покинул «Ростов». Футболист прокомментировал своё расставание с дончанами.

«Я благодарю руководство клуба за то, что оно пошло мне навстречу и не отказало в просьбе. Не всё задуманное смог на поле воплотить, тем не менее, благодарю всех: команду, персонал, болельщиков. Всех обнял!», - цитирует Ионова пресс-служба «Ростова».

Напомним, что 34-летний Ионов перебрался на берега Дона свободным агентом прошлым летом из соседнего Краснодара, там он выступал за одноимённый клуб. В этом сезоне Алексей успел сыграть за донской клуб 17 матчей в официальных турнирах и отличился одной голевой передачей.

«Ростов» объявил об уходе Ионова