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Ионов высказался после ухода из «Ростова»

12 Декабря 2023 • 17:39 Комментировать

Ветеран РПЛ, полузащитник Алексей Ионов сегодня официально покинул «Ростов». Футболист прокомментировал своё расставание с дончанами.

«Я благодарю руководство клуба за то, что оно пошло мне навстречу и не отказало в просьбе. Не всё задуманное смог на поле воплотить, тем не менее, благодарю всех: команду, персонал, болельщиков. Всех обнял!», - цитирует Ионова пресс-служба «Ростова».

Напомним, что 34-летний Ионов перебрался на берега Дона свободным агентом прошлым летом из соседнего Краснодара, там он выступал за одноимённый клуб. В этом сезоне Алексей успел сыграть за донской клуб 17 матчей в официальных турнирах и отличился одной голевой передачей. 

«Ростов» объявил об уходе Ионова

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Ионов
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