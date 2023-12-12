Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого отрезка чемпионата и порассуждал о борьбе за золотые медали.

- Как прокомментируете турнирную таблицу после первой части чемпионата?

- Не могу сказать, что даже «Краснодар» меня удивил, потому что и до этого чемпионата он был в группе лидеров. Понятно, что неожиданно видеть эту команду именно на первой строчке. Причем стабильно, весь первый отрезок южане находились на этом месте. Но это явно не какая-то выскочка, потому что они своей игрой и отношением заслужили первое место в таблице. Можно отметить выступление «Крыльев Советов». Особенно в первой половине этого отрезка. Самарцы долгое время входили в лидирующую тройку. Правда, сейчас команда откатилась на шестое место, но тем не менее. По игре они хорошо выглядели весь первый круг, занимали ведущие места.

- А со знаком минут были неожиданности для вас?

- Могу назвать «Сочи». Команда набрала мало очков и идет на последнем месте. Хотя потенциал и финансовые условия у нее гораздо выше

- Ожидали ли борьбу за первое место в этом сезоне или считали, что «Зенит», как обычно будет доминировать?

- В связи с уходом трех ведущих игроков, у питерцев ожидался какой-то спад. И он действительно произошел. Но он затянулся. Можно было уже выйти из этого состояния, адаптироваться к потере своих лидеров. Но в итоге «Зенит» не показал своего потолка и играл ниже своих возможностей.

- Допускаете, что и весной команда еще не оправится от этих потерь и продолжит терять очки?

- Думаю, наоборот, придет усиление. Думаю, что и руководство, и тренерский штаб осознали необходимость в новичках. Эта команда наверняка будет выглядеть сильнее в весенней части сезона.

- Благодаря чему «быки» удерживают первое место?

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- Они пропустили всего 14 мячей – меньше всех в лиге. Это очень хороший показатель, который говорит о хорошей игре в обороне. Особенно выделяются два центральных защитника: Алонсо и Тормена. Они играли на высшем уровне. Плюс есть Волков – очень хороший защитник. Хорошо проявил себя опорник Черников, который тоже играл большую роль в оборонительных действиях. Но такие показатели в обороне – это заслуга всей команды. И, прежде всего, Ивича. То, что сейчас показывает «Краснодар», - это полная противоположность предыдущих философий и стратегий. Команда стала выполнять пожелания Ивича, который показал, что есть и такой, рациональный путь к титулам. Поэтому интересно наблюдать за «быками».

- Как считаете, Ивичу труднее работать, чем, например, Семаку, учитывая, что пришлось менять философию?

- Не стал бы сравнивать. Обоим непросто. В Питере много легионеров. Как работать с Венделом, который может уехать и не вернуться? Чем больше звезд в команде, тем тренеру сложнее. Такие футболисты знают себе цену, это личности. Пальчиком им не погрозишь. Есть сложность в том, чтобы их мотивировать, объединить. Непросто сделать команду из отдельных хороших футболистов.

- Может Ивичу попроще работать со своими легионерами, ведь он сам иностранец?

- В какой-то мере да. Он не бразилец или африканец. Все люди разные.

- Круг прецедентов на золото уже очерчен, или кто-то еще может туда войти?

- Теоретически могут побороться и другие. От «Зенита» у «Динамо» отставание 4 очка, а от «Краснодара» - 6. Это не тот гандикап, который нельзя нивелировать. Тем более, местами «Динамо» показывало хороший футбол. Но мне кажется, что золотые медали разыграют первые два клуба.

Елена Григорьевская