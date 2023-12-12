Бывший динамовец рассказал, почему «бело-голубые» не могут выиграть трофей

Бывший игрок московского «Динамо», а ныне футбольный тренер Омари Тетрадзе порассуждал о том, почему динамовцы продолжительное время не могут выиграть трофей и стать чемпионами России.

«Когда я играл, в «Динамо» были постоянные интриги. И вроде есть результат, но вдруг у тренера какое-то непонимание с руководством - и всё! Под него со всех сторон копают вместо поддержки. Полагаю, у клуба просто нет философии», - говорит Тетрадзе порталу Sport24.

Напомним, что «Динамо» в последний раз завоёвывало трофей в 2017 году, становясь чемпионом ФНЛ. В Кубке России клуб побеждал в 1995 году в третьем розыгрыше трофея в истории.