Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого отрезка чемпионата и порассуждал о борьбе за золотые медали.

- Как прокомментируете турнирную таблицу после первой части чемпионата?

- Сюрпризы есть. Главный – это лидерство «Краснодара». Второй – то, что «Сочи» провалился в этом сезоне. Команда находится на последнем месте. А буквально два года назад она была серебряным призером чемпионата. Неожиданность и то, что «Крылья Советов» находятся вверху таблицы, при том, что в прошлом сезоне клуб боролся за выживание.

- Благодаря чему «Краснодар» поднялся на первое место?

- Благодаря главному тренеру. Ивич поставил команде игру. Хотя игра там всегда была, потому что Галицкий все время обращает внимание на содержание футбола. Качество игры должно быть высокое. «Краснодар» и Ивич как раз нашли друг друга. Не могу сказать, что южане обладают суперсоставом, но все-таки команда показала в первой части чемпионата приличный футбол, который нравится болельщикам. Не зря на последнем матче с ЦСКА стадион был забит под завязку.

- Ожидали или нет борьбы за первое место в этом сезоне?

- Никто не ожидал, что «Зенит» потерпит так много поражений. Я понимал, что без Малкома команде будет непросто. Хотя в этом сезоне раскрылся Кассьерра. Но Сергеев, например, Малкому уступает, как и другие. Это была главная проблема «Зенита». Плюс соперники научились играть против питерцев. Даже у себя дома команда Семака часто выигрывала всего в один мяч. Не было подавляющего преимущества. К тому же «Зенит» не нашел, как вскрывать оборону соперников, а в Питере все играют от обороны.

- То есть вы считаете, что у «Краснодара» больше шансов на чемпионство в этом сезоне?

- Шансы у всех одинаковые. Все будет зависеть от зимних сборов, чтобы не было травмированных. Плюс усиление. Я надеюсь, «Динамо» тоже составит конкуренцию в борьбе за первое место.

- Сколько команд реально претендует на золотые медали?

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- Четыре-пять. «Локомотив» может вмешаться и «Спартак», если разберется с проблемами. Последний матч «красно-белые» отыграли очень прилично. Хотя Абаскаля не было на скамейке. И еще вопрос, останется он в команде или нет. Хотя и «Крылья Советов» не стоит сбрасывать со счетов. Это амбиционная команда, с амбициозным тренером. Они тоже постараются побороться. Не зря самарцы показывает одну из самых интересных игр в РПЛ. Команда именно играет, а не добывает очки.

- ЦСКА можно называть одним из главных разочарований? «Армейцев» считали претендентами на золотые медали, но они осели в середине таблицы.

- Главная проблема ЦСКА в недокомплекте состава. Ему нужны игроки. Скамейка коротковата. Даже встреча с «Динамо» во втором круге стала показателем. «Армейцы» здорово играли, но все закончилось поражением. Во втором тайме сил у большинства футболистов не осталось, а заменить их некем. А Личка выпустил тех ребят, которые переломили ход матча. Поэтому надо смотреть, как зимой ЦСКА проведет трансферную компанию. Чтобы бороться за высокие места, нужны футболисты.

- А на вылет претенденты наметились?

- В «Сочи» пока творится неразбериха. Команда достаточно опытная, и ей нужен авторитетный тренер, с именем. Там ребята прошли огонь, воду и медные трубы, и Точилин для них не такой большой авторитет. Для того же Нобоа. Клюев тоже. Все будет зависеть от того, кого назначат главным тренером.

- А что касается «Балтики», начнет команда набирать очки? Многим импонирует ее игра.

- Я читал, что они будут серьезно укрепляться. Если так произойдет, то все возможно. Тем более, это самая посещаемая команда лиги. Но ей не хватает везения.

Елена Григорьевская