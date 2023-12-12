Молодой центральный защитник московского «Динамо» Иван Лепский подписал новое трудовое соглашение с клубом. Оно рассчитано до середины 2026 календарного года. О сделке официально сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Ивану всего лишь 18 лет. Он оказался в академии динамовцев в 2016 году. Изначально был крайним нападающим, однако позже стал игроком центра обороны столичной команды.

Всего в текущем сезоне Лепский сыграл не так много матчей – всего по два в РПЛ и Кубке России. Однако во Второй лиге за дубль «Динамо» на его счету 10 матчей, в которых он отличился тремя голами и одной голевой передачей.