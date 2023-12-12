Мостовой: «Краснодар» не отпустит Сперцяна зимой

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Зимой Сперцян никуда из «Краснодара» не денется. Сейчас в «Краснодаре» все понимают, что шанс побороться за чемпионство — вполне реальный. А Сперцян — символ клуба, лучший воспитанник», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что, если «Краснодар» сможет по итогам сезона завоевать первый в истории трофей, то клуб спокойно отпустит футболиста летом.

В нынешней кампании 23-летний Сперцян сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.