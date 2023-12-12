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Генич уверен, что новый контракт не помешает Тюкавину уехать в Европу

12 Декабря 2023 • 17:15 Комментировать (1)

Российский телекомментатор и эксперт Константин Генич уверен, что новый долгосрочный контракт его тёзки и форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина не помешает молодому футболисту переехать в Европу. Генич даже назвал сумму, за которую «Динамо» сможет продать талантливого бомбардира.

«Клуб не хотел отпускать Костю в другой российский клуб и наверняка пообещал отпустить нападающего в Европу, когда поступит адекватное предложение: «Захарян уехал, и тебе мешать не будем». Считаю, что за 15-20 млн евро «Динамо» сможет его продать», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что новое трудовое соглашение Тюкавина с динамовцами Москвы рассчитано до середины лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Генич Константин Тюкавин ещё теги
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Декабря 2023 в 17:44
кому он нужен там таких Тюкавиных просто ужас как много
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