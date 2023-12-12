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Семак: «Изидору сложно играть с листа»

12 Декабря 2023 • 17:14 Комментировать (1)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Вильсона Изидора, который присоединился к «сине-бело-голубым» в сентябре.

По мнению наставника, футболист провел слишком мало времени в команде, чтобы давать ему оценку. При этом Семак отметил, что Изидор очень старается помогать «Зениту».

«Ему сложно играть с листа. Изидор пришел последним, без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело. Думаю, что все выводы можно будет сделать после полноценной подготовки», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Кроме того, специалист добавил, что Марио Фернандес, Маркус Вендел и Родригао тоже много пропустили по разным причинам, поэтому зимой будет над чем работать.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Родригао Вильсон Изидор Маркус Вендел ещё теги
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Декабря 2023 в 17:47
если у игрока есть хоть какой то мало мальский талант он заиграет в любом случае но у Изи его просто нет и это очередной ляп трансферной политики команды точно так же как и Марио он вообще не нужен если и сыграет весной в пару матчах это будет достижение
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