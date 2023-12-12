Семак: «Изидору сложно играть с листа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Вильсона Изидора, который присоединился к «сине-бело-голубым» в сентябре.

По мнению наставника, футболист провел слишком мало времени в команде, чтобы давать ему оценку. При этом Семак отметил, что Изидор очень старается помогать «Зениту».

«Ему сложно играть с листа. Изидор пришел последним, без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело. Думаю, что все выводы можно будет сделать после полноценной подготовки», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Кроме того, специалист добавил, что Марио Фернандес, Маркус Вендел и Родригао тоже много пропустили по разным причинам, поэтому зимой будет над чем работать.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.