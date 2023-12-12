Корниленко: Костанца — лидер «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с полузащитником Фернандо Костанцей.

Новое трудовое соглашение бразильца с самарским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Фернандо — это наш лидер. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой», — заявил Корниленко пресс-служба самарцев.

Помимо этого, функционер выразил уверенность в том, что бразильский хавбек сможет принести еще очень много пользы «Крыльям Советов».

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Костанцы составляет 1,8 млн евро.

Костанца продлил контракт с «Крыльями Советов»