Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца продлил контракт с самарским коллективом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал российского клуба.

Новое трудовое соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до середины 2028 года.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поделилось инсайдом, в котором было сказано об увеличении заработной платы Костанцы с 500 до 700 тысяч евро в год.

В текущей кампании 25-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и стал автором двух ассистов.

По итогам 18 туров «Крылья Советов» занимают шестое место в чемпионате России, имея в копилке 29 очков.