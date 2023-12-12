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«Ростов» объявил об уходе Ионова официально

12 Декабря 2023 • 16:39 Комментировать

Нападающий Алексей Ионов покинул расположение «Ростова». Об этом сообщает официальный телеграм-канал донского коллектива.

Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию.

«Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей», — написала пресс-служба южан.

34-летний Ионов пополнил состав «Ростова» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара» свободным агентом. Стоит сказать, что это уже был второй заход игрока в донской клуб.

В текущем сезоне Ионов провел 17 игр с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

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