Экс-защитник «Спартака» Мевля приостановил карьеру

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы бывшего футболиста московского «Спартака» Михи Мевли, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести все в порядок», — приводит слова агента «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» является последним клубом 33-летнего защитника. За «красно-белых» Мевля выступал с сентября 2022 по январь 2023 года.

Ранее в России словенец защищал цвета «Ростова», «Зенита» и «Сочи».

Стоит сказать, что на счету Мевли 50 матчей в футболке сборной Словении, в которых он забил два мяча и сделал один ассист.