Раскрыто будущее российского вингера Алексея Ионова в составе «Ростова».

Как стало известно порталу «Чемпионат», 34-летний футболист покинет донской клуб этой зимой. Напомним, Ионов присоединился к «Ростову» в июле 2023 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Трудовое соглашение Ионова с «Ростовом» действует до конца сезона-2024/25. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

По итогам первой части сезона «Ростов» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 21 балл в 18 играх.