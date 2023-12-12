Ярошик: «Вере будет очень тяжело в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о возможном переходе полузащитника южноуральской команды Лукаса Веры в «Локомотив».

По мнению чешского специалиста, сейчас Вера выглядит хуже, чем в прошлом сезоне, поэтому выдержать конкуренцию в таком клубе, как «Локомотив», аргентинцу будет непросто.

«Ему будет очень тяжело, потому что в «Локомотиве» другая конкуренция. Не будет так легко, как в «Оренбурге», где он выходит на поле и играет, даже когда находится не в своей лучшей форме», — приводит слова Ярошика Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.