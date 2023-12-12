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Тикнизян: «Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе»

12 Декабря 2023 • 15:28 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
18.12 22:45

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранччука.

Напомним, что российский футболист получает мало игрового времени в итальянском клубе, из-за чего может покинуть команду из Бергамо уже в ближайшее трансферное окно.

Тикнизян отказался ставить крест на европейской карьере Миранчука, похвалив россиянина за смелость.

«Даже при том, что Алексей Миранчук редко играет за «Аталанту», он — именно тот игрок, который не остался здесь, а был одним из немногих, кто уехал и попытался, по крайней мере. Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе, дай бог, чтобы у него всё получилось», — цитирует Тикнизяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук Наир Тикнизян ещё теги

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