Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца приближается к тому, чтобы продлить контракт с самарским клубом. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 25-летний бразилец получит прибавку к зарплате по новому соглашению.

Сообщается, что действующая зарплата Костанцы в «Крыльях Советов» составляет 500 тысяч евро в год. По новому соглашению бразилец за этот же период будет зарабатывать 700 тысяч.

Костанца проводит третий сезон за «Крылья Советов» после перехода из молдавского «Шерифа». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Фернандо отметился тремя голами и одним ассистом четырнадцати турах.