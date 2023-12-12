Ярошик — об игре «Оренбурга»: «Вижу изменения только в стартовом составе, ничего более»

Экс-главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением об игре своей бывшей команды под руководством испанского наставника Давида Деограсии.

Напомним, Ярошик покинул клуб в августе нынешнего года, сумев добиться с командой лишь одной победы в семи играх.

«Когда я ушёл, у команды сразу появились результаты, пять матчей не проигрывали, «Локомотив» обыграли. Когда я был тренером, команда всё время проигрывала, в последних матчах они опять не побеждали. Я вижу сейчас изменения только в стартовом составе, ничего более», — приводит слова Ярошика Metaratings.

В 18 турах РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.