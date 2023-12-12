Фернандеш: «Я очень надеюсь, что «Локомотив» поборется за чемпионство»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением об игре «железнодорожников» в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Португальский футболист выразил надежду на то, что «красно-зелёные» смогут побороться за чемпионский титул.

«Я сейчас не особо слежу за «Локомотивом». Но я знаю, что у «железнодорожников» сейчас неплохо идут дела. Мне тяжело сказать смогут ли они побороться за чемпионство в этом сезоне, но я очень на это надеюсь», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, что от лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» сейчас отстают на семь очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.