Мостовой: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой готов отправиться на стажировку к главному тренеру «Оренбурга» Давиду Деограсии.

«Если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид - испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском. Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной», - передает слова Александра Sport24.

В настоящий момент Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.

На зимнюю паузу «Оренбург» отправился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда набрала 15 очков.