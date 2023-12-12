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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

12 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой готов отправиться на стажировку к главному тренеру «Оренбурга» Давиду Деограсии.

«Если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид - испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском. Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной», - передает слова Александра Sport24.

В настоящий момент Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.

На зимнюю паузу «Оренбург» отправился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда набрала 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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