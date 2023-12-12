Булыкин назвал игрока-открытие первой половины сезона РПЛ

Экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил выступление центрфорварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерры в первой половине сезона РПЛ.

«Главное удивление - «Краснодар» на первом месте. Это успех для них. Если говорить об игроке, то главным открытием для меня стал Кассьерра», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кассьерра провел 16 матчей. Колумбийский форвард забил 14 мячей и сделал одну голевую передачу.

По итогам 18 туров чемпионата России петербургский клуб занимает второе место в таблице.