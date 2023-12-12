Защитник «Зенита» Чистяков узнал результаты медобследования

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, получивший повреждение по ходу недавнего матча чемпионата России против «Пари НН» (1:0), прошел медицинское обследование.

Как сообщается в социальных сетях «сине-бело-голубых», у 29-летнего игрока не выявлено серьезных проблем.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий поучаствовал в пяти поединках за «Зенит», не отметившись голевыми действиями.

На зимнюю паузу петербургская команда отправилась на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.