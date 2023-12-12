Президент «Урала»: «Нет смысла возвращаться к системе «весна-осень»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

«В этом нет смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?» - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что некоторые матчи 17-го и 18-го туров Премьер-лиги состоялись в декабре при морозной погоде и снегопаде.

По итогам первой половины нынешнего розыгрыша чемпионата страны «Урал» с 19 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.