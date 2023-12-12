Президент «Урала»: «Хотели арендовать Марадишвили, «Локомотив» отказал»

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Мы хотели взять его в аренду, «Локомотив» не отпустил. Да, возможно, и не выкупили бы его, но арендовать мы были готовы. В московском клубе ответили, что Марадишвили им нужен», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний хавбек провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

«Урал» занимает 12-е место в чемпионате страны после 18 сыгранных туров.