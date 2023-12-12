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Ранос: «Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно»

12 Декабря 2023 • 13:18 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
20.12 22:30

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос высказался о своём возможном переходе в российский клуб.

Армянский футболист признался, что позитивно смотрит на своё будущее и пока не рассматривает возможную смену команды.

«Могу сказать, что считаю, что мною проведённое время в клубе, для меня очень важным и полезным. Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно, и поэтому не вижу причин менять клуб», — приводит слова Раноса Metaratings.

Напомним, Ранос перешёл в «Боруссию» минувшим летом. В составе команды из Мёнхенгладбаха 20-летний нападающий успел провести шесть матчей, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Грант-Леон Ранос

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