Ранос: «Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос высказался о своём возможном переходе в российский клуб.

Армянский футболист признался, что позитивно смотрит на своё будущее и пока не рассматривает возможную смену команды.

«Могу сказать, что считаю, что мною проведённое время в клубе, для меня очень важным и полезным. Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно, и поэтому не вижу причин менять клуб», — приводит слова Раноса Metaratings.

Напомним, Ранос перешёл в «Боруссию» минувшим летом. В составе команды из Мёнхенгладбаха 20-летний нападающий успел провести шесть матчей, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 1 миллион евро.