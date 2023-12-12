Иванов: «Ганчаренко точно остаётся в «Урале»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о будущем главного тренера команды Виктора Ганчаренко. Руководитель заверил, что специалист продолжит работать с командой.

«Ганчаренко точно остается в «Урале», тут двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? У него в голове один футбол», - приводит слова президента клуба «Спорт-Экспресс».

«Урал» успешно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата России, но затем результаты команды значительно ухудшились. После 18 туров подопечные Ганчаренко набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.