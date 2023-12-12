«Зенит» сообщил, где проведёт зимние сборы

Стало известно, где собирается провести зимние сборы петербургский «Зенит». Как сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых», действующий чемпион России будет готовиться ко второй части сезона в ОАЭ и Катаре.

14 января делегация «Зенита» вылетит на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января клуб сыграет несколько товарищеских поединков. С 1 по 28 февраля пройдет второй сбор команды в Дохе (Катар).

Напомним, что на зимнюю паузу петербургский коллектив ушел на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.