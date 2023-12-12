Самые неожиданные чемпионские титулы в футболе (Часть 2)

«Жирона» обыграла «Барселону» и сохранила лидерство в чемпионате Испании. На фоне сенсационного выступления каталонцев сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, какие другие команды неожиданно выигрывали топовые чемпионаты.

Испания

Последним неожиданным чемпионом Испании (и то с натяжкой) можно назвать «Депортиво». В сезоне-1999/2000 клуб из Ла-Коруньи завоевал золотые медали. Справедливости ради отметим, что на рубеже веков у галисийцев была сильная команда. В 90-е «Депортиво» уже могло выиграть чемпионат, успешно выступало в еврокубках. После успеха команда ещё два сезона подряд становилась второй, взяла кубок страны и шумела в Лиге чемпионов. В общем, то «Депортиво» совсем не похоже на нынешнюю «выскочку» «Жирону». Сказка клуба из Ла-Коруньи вскоре завершилась. В десятые годы «Депортиво» поднималось и опускалось в сегунду.

Так или иначе, но чемпионство «Депортиво» всё же было более сенсационным, чем золотые медали «Валенсии» и «Атлетико» позже. Эти команды умудрялись доходить до финалов Лиги чемпионов.

Англия

Последняя европейская Золушка – это английский «Лестер». По ходу сезона-2014/2015 «лисы» боролись за выживание, и клуб позвал на роль спасителя Клаудио Раньери. Назначение итальянца вызывало вопросы, но он не просто достиг этой цели. В следующем розыгрыше Премьер-лиги «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат. Можно говорить о кризисе соперников, ведь все топ-клубы были не в лучшем состоянии. Однако это не умаляет сказки «Лестера». Это первое и пока единственное чемпионство в истории клуба. Позже «Лестер» несколько раз становился пятым, выиграл Кубок Англии, но в минувшем сезоне вылетел в Чемпионшип.

Италия

В Серии А отчасти можно назвать сенсационными успехи римских клубов на рубеже веков. В сезоне-1999/2000 первенствовал «Лацио», а через год – «Рома». Успех первых совсем уж сенсацией назвать тоже нельзя. В 1998-м «лациале» дошли до финала Кубка УЕФА, а через год завоевали последний в истории Кубок обладателей кубков. Чемпионство «Ромы» было менее логичным, но в том сезоне клуб всё сделал ради скудетто. Под Фабио Капелло пришли Габриэль Батистута, Вальтер Самуэль и Эмерсон. В общем, не совсем похоже на историю нынешней «Жироны».

Германия

Сейчас в Германии гегемония «Баварии», но в нулевых борьба была упорнее. Однако чемпионства «Вердера» в сезоне-2003/2004 и «Штутгарта» тремя годами позже совсем уж сенсациями назвать нельзя: оба клуба были в топе Бундеслиги в те годы. Триумф же «Вольфсбурга» в 2009-м был неожиданным. Вновь успеха добился Феликс Магат, который как раз приводил к успеху «швабов». Во второй части сезона «волки» выиграли 14 из 16 матчей и на два очка опередили «Баварию».

Франция

В 2011 году «ПСЖ» получил новых владельцев из Катара, что сулило «парижанам» большие успехи. Однако с ходу получить чемпионский титул у них не вышло. При этом в сезоне-2011/2012 выиграл не «Марсель», «Лион» или какой-то другой большой клуб. Сенсационно всех опередил «Монпелье», который впервые в истории завоевал золотые медали. С тех пор «паладины» больше не забирались в зону Лиги чемпионов.

В настоящее время любой чемпион во Франции, кроме «ПСЖ», – это уже сенсация. Однако чемпионство «Монако» с юным Килианом Мбаппе не было чем-то совсем невероятным, ведь у монегасков была хорошая команда, которая и в Лиге чемпионов пошумела. Триумф же «Лилля» в 2021-м был неожиданным. «Доги» на одно очко опередили «ПСЖ» и праздновали успех.

Португалия

Первый чемпионат Португалии стартовал в 1934 году. С тех пор всего дважды в истории золотые медали получил кто-то, кроме «Порту», «Бенфики» и «Спортинга». В 1946-м первенствовал «Белененсеш», а по итогам сезона-2000/2001 первой стала «Боавишта». «Пантеры» всего на одно очко опередили соседей по городу из «Порту». Через год клуб стал вторым, но больше так высоко не поднимался. Более того, спустя ещё три года команда отправилась в Сегунду, но успела

вернуться в элиту, где сейчас и выступает.

«Жирона» идёт по стопам «Вероны»: самые неожиданные чемпионские титулы в футболе (Часть 1)

Роман Андреев