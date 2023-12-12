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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

12 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой назвал главное открытие первой части сезона в Российской премьер-лиге.

«Главное открытие первого круга - «Краснодар». Мало кто мог предположить, что «Краснодар» уйдёт на перерыв на первом месте. Сейчас многие на стороне «Краснодара» и хотят их победы в РПЛ», - рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице. На второй позиции идет петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой
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