Мостовой назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой назвал главное открытие первой части сезона в Российской премьер-лиге.

«Главное открытие первого круга - «Краснодар». Мало кто мог предположить, что «Краснодар» уйдёт на перерыв на первом месте. Сейчас многие на стороне «Краснодара» и хотят их победы в РПЛ», - рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице. На второй позиции идет петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).