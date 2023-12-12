Деограсия: «Откажу «Спартаку» и «Зениту»

Испанский рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос, готов ли он принять предложение о работе в московском «Спартаке» или петербургском «Зените».

«Соглашусь ли уйти из «Оренбурга», если завтра позвонят из «Спартака» или «Зенита»? Нет. Моя задача в этом сезоне - оставить «Оренбург» в РПЛ. Только после этого можно о чём-то говорить», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

На зимний перерыв в чемпионате России команда из Оренбурга отправилась на 14 месте в турнирной таблице. Подопечные Деограсии находятся на расстоянии двух баллов от зоны вылета.