Агент: Дуглас Сантос не уйдёт зимой из «Зенита»

Представитель защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас высказался о будущем своего клиента в составе питерской команды.

«Дуглас не планирует покидать «Зенит». Даже мыслей таких нет», - приводит слова агента Sport24.

Контракт бразильца с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.

В текущем сезоне Сантос принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.