Агент: Дуглас Сантос не уйдёт зимой из «Зенита»

Представитель защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас высказался о будущем своего клиента в составе питерской команды.
«Дуглас не планирует покидать «Зенит». Даже мыслей таких нет», - приводит слова агента Sport24.
Контракт бразильца с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.
В текущем сезоне Сантос принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.
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