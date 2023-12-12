Агент: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 28-летнего футболиста с южанами рассчитан до середины 2026 года. Клюев не согласен с тем, что текущее соглашение станет для Комличенко последним в «Ростове».

«Нет, я так не думаю. За подробностями набирайте в футбольный клуб «Ростов», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.