Защитник «Спартака» Чернов: «Не могу сказать, что у нас есть стабильность»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов подвёл итоги первой части сезона Российской премьер-лиги.

Игрок «красно-белых» отметил, что команда уходит на зимний перерыв с хорошим настроением после разгромной победы на «Крыльями Советов» (3:0) в последнем туре.

«Хотелось бы быть повыше в таблице, упустили много очков, но далеко соперников не отпустили. Вся борьба еще впереди, рано делать выводы», - приводит слова Чернова Sport24.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков и уступая лидирующему «Краснодару» восемь баллов.