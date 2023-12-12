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Деограсия пригласил Мостового на стажировку

12 Декабря 2023 • 11:59 Комментировать

Испанский специалист Давид Деограсия, ныне занимающий пост рулевого «Оренбурга», заявил о готовности пригласить Александра Мостового на стажировку.

«Если Мостовой обратится с просьбой о стажировке в «Оренбурге», соглашусь ли? Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов», - передает слова испанца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящее время Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Оренбург» отправился на 14-м месте в турнирной таблице. После 18 проведенных туров подопечные Деограсии набрали 15 баллов.

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Александр Мостовой Оренбург Давид Деограсия ещё теги
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