Мостовой назвал трёх россиян, которые могут уехать в Европу

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой назвал игроков РПЛ, которые имеют шансы переехать в Европу.

«Пиняев, Глушенков и Тюкавин имеют потенциал заиграть в Европе. Тюкавин в меньшей степени, потому что он нападающий. Пиняев и Глушенков могут сами создать момент. Такие футболисты всегда в цене», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что Пиняев и Глушенков сейчас являются футболистами московского «Локомотива». Тюкавин, в свою очередь, защищает цвета другого столичного клуба – «Динамо».

В данный момент РПЛ находится на зимней паузе.