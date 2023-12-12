Московский «Спартак» не будет продлевать контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Данную информацию сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение 33-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Таким образом, если он не будет продан в зимнее трансферное окно, то летом уйдет бесплатно.

Нигериец выступает за «красно-белых» с 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за пять миллионов евро.

В текущем сезоне Мозес принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.