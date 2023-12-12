Артура убедили перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» близок к подписанию игрока «Палмейраса» Артура, об этом стало известно журналистам R7 Esportes.

Как сообщает источник, изначально бразильский футболист не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако после беседы с руководством «Палмейраса» Артур изменил свое решение. Вполне вероятно, что о сделке будет объявлено в ближайшем будущем.

В Российской премьер-лиге наступила зимняя пауза. После 18 проведенных туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Краснодара» на два балла.