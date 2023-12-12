Деограсия: «Зенит» - самый популярный клуб России»

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о популярности петербургского «Зенита» за пределами России.

«Какой российский клуб самый популярный в Испании? «Зенит». О нём говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент российские клубы отстранены от участия в еврокубках решением УЕФА.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Топ-3 замыкает столичное «Динамо».