Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Ранее президент южноуральского клуба Василий Еремякин сообщил, что вероятный трансфер Веры зависит от «Локомотива», который сейчас находится в раздумьях.

«До меня доходило много слухов, в том числе и про Веру. Я знаю, что переговоры действительно были. Что происходит сейчас — не могу сказать. У меня нет информации, что он уходит от нас», — приводит слова Деограсии «Спорт-Экспресс».

При этом испанский наставник сообщил, что у клуба всегда есть кандидаты на замену игрокам.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.