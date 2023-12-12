Деограсия высказался о судействе в матчах «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением о судействе в матчах с участием его команды.

Напомним, ранее испанский специалист встречался с руководителями судейского корпуса РФС — Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым. По словам Деограсии, он задал судьям ряд вопросов относительно спорных эпизодов, которые произошли в матчах с участием его команды.

«Я не понимаю, почему в матче с «Факелом» не удалили нападающего соперника за фол на Пересе. Также в матче с «Ростовом» не назначили пенальти за игру рукой.

Я никогда не буду прятаться за судей, используя их как отговорку. Нам нужно лучше делать свою работу, вот и всё», — цитирует Деограсию «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России команда Деограсии проведёт в марте следующего года.