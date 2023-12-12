Беральдо, которого хочет купить «Зенит», высказался о будущем

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо, в услугах которого заинтересован петербургский «Зенит», высказался относительно своего будущего в бразильской команде.

«Я сейчас хочу немного забыть о футболе и насладиться отпуском. Мое будущее? Пусть этим занимаются мой агент и руководство клуба. Эти люди смогут принять оптимальное решение. Могу сказать, что я буду счастлив, независимо от того, останусь ли в «Сан-Паулу» или уйду. Буду максимально выкладываться в любой команде», - передает слова игрока UOL.

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» предложил за Беральдо 18 миллионов евро, однако получил отказ.