«Сан-Паулу» ответил на предложение «Зенита» по трансферу Беральдо

Руководство бразильского клуба «Сан-Паулу» не приняло предложение петербургского «Зенита» по трансферу защитника Лукаса Беральдо, рапортует Band.uol.

«Сине-бело-голубые» были готовы заплатить за футболиста 18 миллионов евро, однако бразильская сторона посчитала эту сумму недостаточной. «Сан-Паулу» хочет выручить больше денег с продажи игрока.

Стоит отметить, что эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Беральдо в 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 48 матчах за «Сан-Паулу», в которых забил один мяч.