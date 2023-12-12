Стало известно, когда «Спартак» выйдет из отпуска

Стало известно, до какого числа продлится отпуск московского «Спартака». По сообщениям журналистов Metaratings.ru, отдых футболистов «красно-белых» завершится 18 января. Уже на следующий день игроки пройдут медицинское обследование, после чего отправятся на зимний сбор.

Первую половину сезона-2023/2024 московская команда завершила на пятом месте в турнирной таблице. После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов.

В первом матче Премьер-лиги после паузы «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».