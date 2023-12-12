Ерохин отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался касательно возможного ухода из команды в предстоящее трансферное окно.

«Ничего не могу сказать. До меня такие слухи не доходили», - передает слова полузащитника «Спорт день за днём».

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб планирует расстаться с Ерохиным этой зимой. Также в списке на выход фигурирует Алексей Сутормин.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 18 поединках за «сине-бело-голубых». Полузащитник записал на свой счет три результативные передачи.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.