В «Ахмате» раскрыли трансферные планы клуба

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о трансферных планах грозненского клуба.

«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырёх позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведётся активная работа», — приводит слова Газзаева Sport24.

Также спортивный директор сообщил, что «Ахмат» собирается продлить контракты с полузащитником Артёмом Тимофеевым и защитником Дарко Тодоровичем.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков. Отметим, что чемпионат России ушёл на длительный зимний перерыв и возобновится он только весной следующего года.